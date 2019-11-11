شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الخدمات البريدية تستأنف عملها بعد إنتهاء عطلة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف مكاتب الهيئة القومية للبريد عملها ، اليوم الإثنين ، بجميع محافظات الجمهورية بعد انتهاء عطلة المولد النبوى الشريف.
كانت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كشفت أن إجمالى عدد مكاتب البريد الحكومية تصل الى 3981 مكتب على مستوى الجمهورية كما يصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد الى نحو 5.44 مليون.
و بلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.21 مليار جنيه بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2019 مقارنة بنحو 6.06 مليار جنيه بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2018
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