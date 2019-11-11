شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب المواطن" بالسعودية يحسم الجدل بشأن أحقية البنوك تحصيل الأقساط من الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح برنامج حساب المواطن بالسعودية، الأحد، أنه لا يحق للبنوك تحصيل أية متأخرات أو سداد أقساط من قيمة الدعم، جاء ذلك ردًا على شكوى أحد المستفيدين، عبر الحساب الرسمى للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وأكد برنامج حساب المواطن، بحسب موقع صحيفة "أنحاء السعودية"، أنه “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفى حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد”.

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وكان البرنامج قد أودع صباح اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق فى هذه الدفعة 84% ليتجاوزعددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالى التعويضات المدفوعة بأثر رجعى عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالى ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.