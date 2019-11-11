شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للجلود: السوق الأفريقى واعد ونتفوق فى تصدير الأحذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود سرج ، رئيس المجلس التصديري للجلود، أن قطاع الجلود في مصر قادر علي المنافسة بالأسواق العربية والافريقية والاوروبية، مؤكدا قدرة قطاع صناعة الجلود فى مصر على حجز مكان متميزفى الخريطة العالمية، والتوسع تصديريا فى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبشأن السوق الافريقى، قال محمود سرج لـ" الخليج 365" إنه سوق واعد جدا ونتفوق فى تصدير الأحذية لهذا السوق، لكن عوائق تحصيل قيمة الصادرات ووجود بنوك ضامنة للمصدرين لا تزال مشكلة كبيرة، فالجميع يسعي للتواجد فى الأسواق الأفريقية خاصة للصناعات الجلدية، فإذا تم حل مشكلة ضمان الصادرات سيكون لنا وضع كبير فى التصدير.

وفيما يتعلق بحجم الصادرات للقطاع 2020، أكد سرج، أنه في ظل التغيرات العالمية في الأسعار لا يمكن الجزم برقم محدد لوضع الصادرات، مشيراً إلى وجود تراجع فى جودة الجلد المصرى حالياً، فبعد أن كنا فى المرتبة السابعة عالمياً في جودة الجلد تراجعنا بسبب مشكلات تتعلق بطريقة معالجة أمراض الثروة الحيوانية، واجتمعنا مع إدارة الطب البيطري والحجر الزراعى لحل هذه المشكلة.

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