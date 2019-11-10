شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. والأسهم السعودية تواصل الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لبورصة السعودية، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بالإعلان عن نشرة اكتتاب أرامكو، فيما تراجعت بورصة دبى بضغوط هبوط أسهم قطاع العقارات، وهبطت بورصة قطر بضغوط هبوط جماعى للقطاعات باستثناء البنوك، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.43% خاسرا 38.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2660.16 نقطة، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 156.5 مليون سهم محققة ما قيمته 145.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1847 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاستثمار 1.35%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع السلع وحيدا بنسبة 0.42%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 11.76%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.10%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.75%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.58%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسرة 8.05 نقطة، لتغلق عند مستوى 10266.51 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 46.1 مليون سهم بقيمة 125.8 مليون ريال قطرى عبر 3438 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 27 سهما ، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.64%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.53%، ثم قطاعى العقارات والاتصالات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%.

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بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98% رابحا 76.33 نقطة ليغلق عند مستوى 7874.58 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 13.04% رابحا 685.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5947.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.9 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.

وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.79%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.32%.

وجاء سهم "ثوب الأصيل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الكثيرى نسبة 9.93%، ثم الخليجية العامة بنسبة 8.79%، فيما تصدر سهم "وقت اللياقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.19% ثم الأهلية بنسبة 4.13%، ثم لازوردى بنسبة 4.03%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% رابحا 45.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5739.25 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.14% رابحاً 70.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6249.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4746.08 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 177.1 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون دينار كويتى عبر 7256 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 20%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.40%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.78%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.67%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%

وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20%، تليه شركة سنام العقارية بنسبة 7.32%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم "مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.96% ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 9.92%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.64%.