40 ريالا أعلى نطاق سعري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقع مختصان في مجال الاستثمار بالأوراق المالية أن يتراوح عدد المكتتبين الأفراد في أرامكو السعودية بين 3 ملايين و5 ملايين فرد، فيما قدروا أعلى حد للنطاق السعري عند 40 ريالا.

وقال عضو الجمعية الاقتصادية السعودية وعضو لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية في الرياض تركي فدعق إن المتوقع أن يشهد اكتتاب شركة أرامكو السعودية أكثر من 3 ملايين مكتتب، مضيفا أن أعلى نطاق سعري للسهم سيكون في حدود 40 ريالا. وأشار إلى أن طرح أرامكو يعد أكبر طرح لشركة في العالم وسيحقق أهدافا عدة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير سيولة كبيرة للإنفاق على مشاريع رأسمالية متعددة.

وذكر أن طرح أرامكو للاكتتاب يجعل الشركة تتقدم خطوات إلى الأمام خاصة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح بعد طرحها في السوق المالية التي ستوفر المعلومات كافة.

لا استثناءات

وأوضح فدعق في حديثه لـ»مكة» أن الطريقة المتبعة حاليا في الاكتتاب بعد الإعلان عن النشرة فيما يتعلق بالنطاق السعري هي إحدى الطرق التي تعمل بها السوق المالية وليست استثنائية لشركة أرامكو، ولكن هناك تطورات وطرق حديثة يحق لأي شركة العمل بها، حيث كان للمستشار المالي في بداية السوق المالية وخلال طرح الاكتتابات أن يحدد السعر للسهم، بحيث يضع أسعارا متوسطة وعادلة، ومن ثم تراجع من قبل هيئة سوق المال، وثم تم تطوير ذلك العمل، بحيث تضع الشركة الأسعار وتدعو المؤسسات والمستثمرين بهدف دراسة السعر، وهو ما يعرف ببناء سجل الأوامر وخلاله يتم استقبال الصناديق الاستثمارية الكبيرة.

نطاقات سعرية

وأضاف فدعق من المتوقع أن يكون هذا الطرح ديدنا للأطروحات المقبلة، ولكن ليس شرطا على الجميع، مبينا أن الأسواق المالية ليست قوانين ثابتة، ولكن هناك طرق وما تم اتباعه حاليا في طرح اكتتاب أرامكو هي إحدى الطرق المتبعة في الأسواق المالية وسوف يكون أمام المكتتبين من الأفراد عدة نطاقات من النطاق السعري الأدنى والمتوسط والأعلى، بحيث سيكتتب الأفراد بالنطاق الأعلى، وحين عملية تحديد السعر وكان بالنطاق المتوسط أو الأدنى سيتم إعادة الفائض للمكتتبين أو تحويل الفائض إلى أسهم.

النطاق السعري

وتوقع فدعق أن يكون النطاق السعري الأدنى 32 ريالا، والمتوسط 36 ريالا، والأعلى 40 ريالا، وسيكون لدينا قرابة الـ3 ملايين مكتتب، وليس مستغربا أن تتصاعد أعداد المكتتبين لرغبة الجميع في الدخول في الشركة العملاقة، ونظرا لوجود عدد من المحفزات التي تجعل اكتتاب أرامكو مهما لدى الأفراد، علاوة على ما أعلن عنه من منح سهم لكل 10 أسهم لمن يحتفظ بأسهمه لمدة 180 يوما.

طرح استثنائي

ورأى نائب الرئيس التنفيذي للخزانة والاستثمار في بنك الرياض سابقا عبدالعزيز المالكي أن طرح أرامكو يعد طرحا استثنائيا بحد ذاته، متوقعا أن يشهد ما بين 3 ملايين كحد أدنى، إلى 5 ملايين مكتتب.

وأوضح أن النطاقات السعرية كانت تعامل بها المؤسسات، وهذه المرة تم تطبيقها على الأفراد، مشيرا إلى أن ذلك يعد أمرا مستحدثا، ولكن لن تكون عائقا، خاصة إذا ما علمنا أن سعر النطاق سيكون موضحا في أول يوم في الاكتتاب عبر منصات المصارف الرقمية، وباعتقادي أن النطاق الأعلى لن يتجاوز 37 ريالا للسهم الواحد.

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سعر التداول

وأضاف المالكي، من الصعب تحديد السعر المتوقع للسهم بعد تداوله أو مقارنته بشركات أخرى، وإن كانت تتبع لأرامكو، فسعر برميل النفط وعدد من العوامل الجيوسياسية هي من ستحدد السعر الحقيقي للسهم، ولكن في العموم فإن سهم أرامكو في السوق المالية السعودية له تأثره الإيجابي لثقل وزنه أمام الأسهم المحلية والدولية.

نشرة الاكتتاب

وبين المالكي أن نشرة اكتتاب أرامكو أوضحت التفاصيل كافة، والتزمت بكل المواعيد، وتعد هذه النشرة أولية، وستتبعها أمور ثانوية ستحدد جميع التفاصيل الدقيقة، وخاصة أن الوقت الراهن هو مرحلة تقديم الطلبات لبناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة، هذا إذا ما علمنا أن الأفراد سيغلق اكتتابهم قبل المؤسسات، وهذا يعطي الفرصة للمؤسسات للاكتتاب بحصة كانت لدى الأفراد وتغطيتها.

ووفقا لنشرة الإصدار، فإنه سيبدأ الطرح في 17 نوفمبر وسينتهي في 4 ديسمبر وسيتم تحديد السعر في 5 ديسمبر، ليبدأ بعد ذلك تداولها في السوق المالية منتصف شهر ديسمبر وفقا لما جاء في نشرة الإصدار.

وحددت أرامكو 13 مصرفا متسلمة لعملية طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث أوضحت طرق طلب الاكتتاب في الأسهم، إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الالكترونية، أو أجهزة الصراف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

5 خطوات لاكتتاب الأفراد

الاستعداد للاكتتاب عبر التأكد من وجود حساب جار مفعل في أي من البنوك المشاركة

زيارة الموقع الالكتروني: ipo.saudiaramco.com للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالطرح وكيفية التقدم بطلب الاكتتاب مباشرة عبر البنك الذي تتعامل معه

تحديد القرار الاستثماري عبر الاطلاع على نشرة الإصدار ومناقشة القرار مع المستشار المالي الخاص بك مع تحديد المبلغ الذي ترغب استثماره وفق الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد، وفي حال كان السعر أقل فيمكن استرداد الفائض أو شراء المزيد من الأسهم

تخصيص الأسهم المطروحة ويحدد المستوى الإجمالي للطلب ما إذا كنت ستحصل على كامل الأسهم التي حددتها في طلب الاكتتاب أم لا، وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب دون خصم أو استقطاعات.

الإدراج والتداول، ويمكن مراقبة سعر شركة أرامكو السعودية بمجرد بدء عملية التداول.

عدد المكتتبين المتوقع:

الأدنى 3 ملايين

الأعلى 5 ملايين

النطاق السعري:

الأدنى 32 ريالا

المتوسط 36 ريالا

الأعلى 40 ريالا