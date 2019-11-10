حظر إدراج أسهم من الفئة نفسها لمدة 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهم شركة «أرامكو السعودية» في السوق السعودي، فترة الحظر النظامية للمالك الرئيسي والإعفاءات.

وأوضحت أن «المساهم الكبير» في شركة أرامكو، والمتمثل في حكومة المملكة، يخضع لفترات حظر للتعامل في أسهم مع وجود بعض الاستثناءات.

ومن أبرز ما ورد فيها أنه يحظر على المساهم الكبير وأرامكو السعودية إدراج أسهم من فئة الأسهم المدرجة نفسها خلال الأشهر الـ6 التالية لتاريخ أحدث إدراج وفقا لقواعد الإدراج.

كما يحظر على المساهم البائع بالتصرف بأي من أسهمه في أرامكو السعودية خلال فترة الـ12 شهرا التالية لتاريخ بدء تداول أسهم أرامكو السعودية في السوق المالية المحددة بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية، إلا في حال الإعفاءات التي حصلت عليها الشركة.

ويشترط الإعفاء أن يقوم المساهم البائع بالإفصاح للجمهور عن أي تصرف في أسهمه لأي من الجهات المشار إليها أعلاه فور إتمام عملية التصرف أثناء فترة الحظر النظامية.

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1- فترة الحظر النظامية

- يخضع المساهم الكبير - أي المساهم البائع- لفترة حظر مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية، ولا يجوز له التصرف في أسهم خلال هذه الفترة.

- يحظر على أرامكو السعودية أن تدرج أسهما من فئة الأسهم المدرجة نفسها خلال الأشهر الـ6 التالية لتاريخ أحدث إدراج وفقا لقواعد الإدراج (وهي ذات مدة الحظر النظامية).

2- الإعفاءات

حصلت الشركة على عدد من الإعفاءات من بعض المتطلبات النظامية ذات الصلة وفقا لما تقدمت به الشركة من مبررات، ومنها السماح للمساهم الكبير (المساهم البائع) بالتصرف في أسهمه خلال فترة الحظر، وفقا للالتزامات التالية:

- التصرف لصالح حكومة أجنبية أو المؤسسات التابعة لها وفقا للتعريف الوارد في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

- مستثمر استراتيجي أجنبي مرتبط بحكومة أجنبية.