أسهم بمليار دولار لدعم برنامج موظفي أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تضمنت نشرة اكتتاب أرامكو السعودية أنه وبالتزامن مع الانتهاء من عملية طرح أسهم الشركة، ستبيع الحكومة عددا من الأسهم بقيمة مليار دولار أو ما يعادل 3.75 مليار ريال، على أساس سعر الطرح النهائي إلى أرامكو لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين.

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وذكرت أن المساهم البائع يتعهد بالإفصاح للجمهور عن أي تصرف في أسهمه فور إتمام عملية التصرف، وذلك بعد بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية «تداول».

وأشارت إلى أنه ستكون الأسهم التي تم شراؤها من قبل الشركة بعد تاريخ الاستحقاق صالحة للاستخدام في إطار برنامج أسهم الموظفين والبرامج الفرعية، ويجوز منح الأسهم في إطار البرنامج لمدة 10 سنوات من تاريخ النفاذ.

ويهدف برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية إلى توفير حوافز إضافية للموظفين الذين تعتبر مساهماتهم ضرورية لنمو الشركة ونجاحها، وذلك في سبيل استقطاب أشخاص مؤهلين والاحتفاظ بهم، وتدعيم مواءمة مصالح هؤلاء الموظفين مع مساهمي الشركة.