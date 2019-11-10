السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضحت نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهم شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام في السوق السعودي تفاصيل الجدول الزمني للطرح، حيث تضمنت 10 أيام لاكتتاب الأفراد و18 يوما للمؤسسات.

تاريخ بدء التداول: بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية

17 نوفمبر ـ 4 ديسمبر 2019: فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة، مدتها 18 يوما

17 نوفمبر ـ 28 نوفمبر 2019: فترة تقديم الطلبات واكتتاب الأفراد، مدتها 10 أيام

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4 ديسمبر 2019: موعد تقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة

28 نوفمبر 2019: آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد

5 ديسمبر 2019: الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح

5 ديسمبر 2019: الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد

8 ديسمبر 2019: حد أقصى لسداد قيمة الاكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة

12 ديسمبر 2019: حد أقصى لإعادة الفائض إن وجدت للمكتتبين الأفراد