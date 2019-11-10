16 إجابة تشرح للأفراد تفاصيل اكتتاب أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرحت أرامكو السعودية على موقعها 16 إجابة حول طرحها العام للأسهم في السوق السعودية، تناولت أغلب استفسارات الأفراد حول الطرح.

1 - متى يمكنني شراء أسهم؟

تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة 17 نوفمبر 2019 وتنتهي 4 ديسمبر 2019.

تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد 17 نوفمبر 2019 وتنتهي 28 نوفمبر 2019.

2 - ما الجهة التي تبيع الأسهم؟

حكومة المملكة بوصفها المساهم في الشركة.

3 - أين ستدرج أسهم الشركة؟

في سوق الأسهم السعودية «تداول».

4 - ما الذي ينبغي فعله لشراء الأسهم؟

ينبغي عليك قراءة المعلومات المتاحة في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة بأكملها. كما بإمكانك التواصل مع مصرفك أو أي من المستشارين الماليين والبنوك المستلمة المذكورة على الموقع الالكتروني للشركة وفي نشرة الإصدار.

5 - أين أقدم طلب الاكتتاب في الأسهم؟

بالاعتماد على بنكك، ثمة عدد من الطرق التي يمكنك التقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم من خلالها، وهي إما عبر زيارة الفرع، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الالكترونية أو ماكينات الصرف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

6 - من يمكنه شراء الأسهم؟

يحق لجميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

7 - أين يمكنني إيجاد نموذج التقديم؟

متاح عبر البنوك المشاركة بمجرد إتاحة المجال للاكتتاب في الطرح. قائمة البنوك المشاركة مدرجة على الموقع الالكتروني للشركة.

8 - ما هو أقل مبلغ يمكنني استثماره؟

الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتب الفرد هو 10 أسهم، ولا يوجد حد أعلى لاكتتاب المكتتب الفرد، إذ يمكنه الاكتتاب بأي عدد من الأسهم، ولكن بمضاعفات الرقم 10 (مثل 10، 20، 30، إلخ).

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9- ما هو أكبر مبلغ يمكنني استثماره؟

لا يوجد سقف محدد لذلك.

10 - كم سيبلغ سعر السهم؟

سيحدد النطاق السعري في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ويغطي النطاق السعري أدنى وأعلى سعر لكل سهم معروض في الطرح العام الأولي.

وسيحدد السعر النهائي للسهم ضمن هذا النطاق في نهاية فترة الاكتتاب.

11 - كيف تتم عملية الاكتتاب؟

أولا، ينبغي عليك قراءة كل المعلومات المتاحة حول الاكتتاب العام، بما في ذلك نشرة الإصدار، والتي قامت الشركة بإصدارها ونشرها على موقعها الالكتروني. وتهدف نشرة الإصدار إلى توفير المعلومات التي تعتبر جوهرية للمستثمرين المحتملين، والتي تتعلق بأعمال الشركة ومركزها المالي وعوامل المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على الاستثمار في أسهم الطرح، وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة.

سيعلن عن النطاق السعري للأسهم في الوقت المناسب، ثم سيتعين عليك تحديد المبلغ الذي ترغب باستثماره بناء على الحد الأعلى لهذا النطاق السعري.

وفي حال قررت تقديم الطلب، فيمكنك القيام بذلك عن طريق التواصل مع أحد البنوك المستلمة. وتوجد تفاصيل هذه البنوك على الموقع الالكتروني للشركة.

بعد تقديم الطلب، سيتم في نهاية العملية إبلاغك بعدد الأسهم المخصصة لك وسعرها.

12 - هل سيتم تقديم أسهم مكافأة (أسهم مجانية)؟

ستحصل شريحة السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع لمدة (180) يوما على (1) سهم مجاني لكل (10) أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى (100) سهم مجاني.

13 - هل يمكن التقدم بطلبات عن أفراد الأسرة؟

المواطنون السعوديون فقط هم من يحق لهم الاكتتاب بالنيابة عن أفراد الأسرة التابعين.

14 - ما المبلغ الذي ينبغي علي استثماره؟

ينبغي عليك اتخاذ القرار بالاستثمار من عدمه، ومبلغ الاستثمار بناء على ظروفك الخاصة، وبعد الاطلاع بتدبر على كل المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار التي يمكنك الاطلاع عليها في الموقع الالكتروني للشركة.

15 - أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

نشرة إصدار الشركة متاحة على موقع الشركة الالكتروني وعلى المواقع الالكترونية للمستشارين الماليين. وتهدف نشرة الإصدار إلى توفير المعلومات التي تعد جوهرية للمستثمرين المحتملين، والتي تتعلق بأعمال الشركة ومركزها المالي وعوامل المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على الاستثمار في أسهم الطرح، وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة.

16 - مع من يمكنني التواصل في حال كانت لدي أسئلة أخرى؟

ينبغي عليك التواصل مع بنكك، أو مستشارك المالي، أو محاميك.