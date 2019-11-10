السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

عينت شركة أرامكو السعودية نحو 25 متعهدا لتغطية الاكتتاب، وفقا لنشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهمها في السوق السعودي.

ووفقا لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية التنسيق، يتعهد المساهم البائع لمتعهدي التغطية بقيامه - بناء على شروط وأحكام الطرح - ببيع أسهم الطرح وتخصيصها إلى:

- المؤسسات المكتتبة التي تشارك بعملية بناء سجل الأوامر بحسب التخصيص المحدد من قبل الشركة والمساهم البائع والمنسقين الرئيسيين.

- المكتتبين الأفراد الذين يتم قبول طلبهم للاكتتاب من الجهات المستلمة.

كما يتعهد كل من متعهدي التغطية للشركة وللمساهم البائع بقيامهم - بناء على شروط وأحكام الطرح -

بشراء أسهم الطرح من المساهم البائع التي لم تكتتب بها المؤسسات المكتتبة أو المكتتبون الأفراد وفقا للطرح، وقيامهم بتسديد سعر الطرح وفقا لنسب التغطية.

وتتضمن اتفاقية التعهد بالتغطية لاكتتاب «أرامكو»، أن يدفع المساهم البائع إلى متعهدي التغطية رسوما على أساس يتناسب مع أسهم الطرح المبيعة أو على أساس إجمالي قيمة الطرح، بالإضافة إلى المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.

شركة سيتي جروب العربية السعودية.

شركة كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا) ليمتد.

جولدمان ساكس إنترناشونال.

إتش إس بي سي العربية السعودية.

جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي.

شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية.

مورغان ستانلي آند كو إنترناشونال بي إل سي.

شركة الأهلي المالية.

Advertisements

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

شركة الراجحي المالية.

بانكو سانتاندير إس إيه.

بي إن بي باريبا.

بي أو سي آي آسيا المحدودة.

كريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار.

دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية.

المجموعة المالية هيرميس السعودية.

بنك أبوظبي الأول.

جي أي بي كابيتال.

ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي.

آر بي سي أوروبا المحدودة.

شركة الرياض المالية.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد.

سوسيتيه جنرال.

يو بي إس آي جي فرع لندن.