شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يعلن إيداع 2.6 مليار ريال دعم شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم إيداع الدعم الخاص بشهر نوفمبر الخاص بالدفعة الـ 24 للمستفيدين الذين اكملوا طلباتهم، بقيمة 2.6 مليار ريال سعودي وقد بلغت نسبة المستفيدين 84 % وتجاوز عدد المستفيدين 12.6 مليون تابع ومستفيد، بينما بلغ إجمالي التعويضات التي دفعت بأثر رجعي الخاصة بالدفعة السابقة 11.4 مليون ريال سعودي، وقد حصل عدد 51 % علي الاستحقاق كاملا وبلغ متوسط الدعم المقدم للأسر المستحقة 962 ريال سعودي.

وأعلن برنامج حساب المواطن، حسب موقع صحيفة أنحاء السعودية، علي أنه من المقرر أن يستمر إيداع الدعم حتي نهاية اليوم الأحد ، وقد اشتكي أحد المستفيدين من نقص قيمة الدعم، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاء رد البرنامج علي هذا التساؤل بأن السبب هو انخفاض سعر البنزين وقد قال المستفيد في شكواه أن المبلغ ناقص 17 ريال سعودي، وطلب من البرنامج أن يوضح قيمة النقص في الدفعة وجاء رد البرنامج أن الدعم المقدم للمستفيدين يتغير بناء علي تغير أسعار البنزين حسب ارتفاعها أو انخفاض أسعارها.

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ويشترط للتسجيل في برنامج حساب المواطن والحصول علي الدعم المستحق أن يكون إجمالي عدد أفراد الأسرة والتابعين وأعمارهم أكبر من 18 عام، وأن لا يكون قد سبق للمستفيد أنه تواجد في أحد دور الإيواء أو السجون وأن تتوافق بياناته مع بيانات الجهة ذات العلاقة.

ودعا البرنامج من المستفيدين في حالة معرفة الأهلية بالتوجه إلي موقع حساب المواطن الإلكتروني وقد بلغ إجمالي الدفعات التي أطلقها البرنامج منذ بدايته حتي الآن 55.6 مليار ريال سعودي بينما بلغ إجمالي التعويضات عن الدفعات السابقة 394 مليون ريال سعودي.