جولدمان ساكس السعودية مديرا للاستقرار السعري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عينت شركة أرامكو السعودية، شركة جولدمان ساكس العربية السعودية مديرا للاستقرار السعري، حيث سيتاح لها خيار شراء 15% من الأسهم المطروحة للاكتتاب بسعر الطرح النهائي.

ويمارس مدير الاستقرار السعري خيار الشراء، كليا أو جزئيا، بناء على إخطار منه، وفي أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري بحسب ما يراه مناسبا .

وتسمح التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، لمدير الاستقرار السعري، بتنفيذ عمليات الاستقرار السعري لغرض استقرار السعر السوقي للأسهم.

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ويمكن أن يتم تنفيذ هذه العمليات في السوق المالية السعودية «تداول» كما قد يتم إجراؤها خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك «مدة الاستقرار السعري «.

ولن يكون مدير الاستقرار السعري ملزما بالقيام بأي عمليات استقرار سعري، ويمكن له إيقاف أي عمليات استقرار سعري، في حالة مباشرتها، في أي وقت ودون إشعار مسبق.

وسيفصح مدير الاستقرار السعري عن أي تخصيص للأسهم الإضافية وعمليات الاستقرار السعري التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالطرح وذلك وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة عن الهيئة.

ولغرض السماح لمدير الاستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، سيتم منح خيار شراء لمدير الاستقرار السعري والذي يجوز بموجبه لمدير الاستقرار السعري شراء ما تصل نسبته إلى 15% من مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب طرحا أوليا «أسهم خيار الشراء» بسعر الطرح النهائي.