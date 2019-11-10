17 نوفمبر بدء اكتتاب أرامكو ومليار سهم حد أعلى متاح للأفراد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _مكة المكرمة

يبدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات في أسهم شركة أرامكو السعودية في 17 نوفمبر الحالي، وفقا لنشرة الإصدار التي أعلنت عنها الشركة، حيث تستهدف بيع 0.5% من أسهمها للمستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى من اجمالي أسهم الشركة، وهو ما يعني مليار سهم بناء على عدد أسهم الشركة البالغة 200 مليار سهم.

وبحسب النشرة، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، في17 نوفمبر الحالي، وتنتهي في 4 ديسمبر المقبل، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد 17 نوفمبر، وتنتهي 28 نوفمبر.

وذكرت أرامكو أنها ستعلن عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل، فيما سيتم رد فائض الاكتتاب - إن وجد - في موعد أقصاه 12 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.

وتضمنت نشرة الاكتتاب قيام الحكومة ببيع عدد من الأسهم بقيمة مليار دولار أو ما يعادل 3.75 مليارات ريال على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين.

Advertisements

وأشارت النشرة إلى عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى. وسيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين.

ويستهدف الاكتتاب شريحتين: الأولى الخاصة بالمؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة.

أما الشريحة الثانية فهم المكتتبون الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لمصلحتها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلن عن توزيعها اعتبارا من تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد. وذكرت أرامكو أنها ستقوم بدفع الأرباح لمساهميها بالريال السعودي، باستثناء المساهم البائع «أي الحكومة»، حيث ستقوم بدفع الأرباح المستحقة له بالدولار الأمريكي.

ويحق لكل شخص طبيعي سعودي بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة، التي لها أولاد قصر سعوديون (المكتتبون الأفراد المؤهلون) الذي يكتتب في أسهم الطرح ويحتفظ بها لمدة 180 يوما من أول تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق المالية (فترة استحقاق الأسهم المجانية) بصورة مستمرة وغير منقطعة (الأسهم المؤهلة) الحصول على سهم واحد (سهم مجاني) مقابل كل عشرة أسهم اكتتاب مخصصة له على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مكتتب مؤهل على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم منح وتخصيص الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع من الأسهم، التي يملكها في الشركة، ولن يترتب على منح الأسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المكتتب الفرد المؤهل إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.

أبرز ما تضمنته نشرة الإصدار: