58.2 مليارا في جيوب السعوديين من حساب المواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت إيداعات برنامج حساب المواطن عامها الثاني بإيداعه الدفعة الرابعة والعشرين في حسابات المستفيدين أمس، ليبلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته في ديسمبر 2017، نحو 58.2 مليار ريال.

وأودع البرنامج أمس 2.6 مليار ريال مخصص دعم نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصل إجمالي ما دفعه عن تعويضات عن دفعات سابقة إلى 405 ملايين ريال .

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسين ارتفعت بنحو 0.5% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 ملايين مستفيد، مشيرا إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 962 ريالا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر نوفمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52%، متجاوزا عددهن 801 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر نوفمبر 48%، والبالغ عددهم أكثر من 746 ألف مستفيد، موضحا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

الدفعة الأولى:

الدفعة الثانية:

2.1 مليار ريال

11 مليون مستفيد

الدفعة الثالثة:

2.2 مليار ريال

11.6 مليون مستفيد

الدفعة الرابعة:

2.2 مليار ريال

11.9 مليون مستفيد

الدفعة الخامسة:

2.3 مليار ريال

12.2 مليون مستفيد

الدفعة السادسة:

2.4 مليار ريال

12.3 مليون مستفيد

الدفعة السابعة:

2.4 مليار ريال

12.5 مليون مستفيد

الدفعة الثامنة:

2.3 مليار ريال

11.9 مليون مستفيد

الدفعة التاسعة:

2.3 مليار ريال

12 مليون مستفيد

الدفعة العاشرة:

2.3 مليار ريال

12 مليون مستفيد

الدفعة الحادية عشرة:

2.4 مليار ريال

12.3 مليون مستفيد

الدفعة الثانية عشرة:

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2.4 مليار ريال

12.1 مليون مستفيد

الدفعة الثالثة عشرة:

2.4 مليار ريال

12.3 مليون مستفيد

الدفعة الرابعة عشرة:

2.4 مليار ريال

12.3 مليون مستفيد

الدفعة الخامسة عشرة:

2.4 مليار ريال

12.4 مليون مستفيد

الدفعة السادسة عشرة:

2.5 مليار ريال

12.5 مليون مستفيد

الدفعة السابعة عشرة:

2.5 مليار ريال

12.5 مليون مستفيد

الدفعة الثامنة عشرة:

2.5 مليار ريال

12.3 مليون مستفيد

الدفعة التاسعة عشرة:

2.5 مليار ريال

12.4 مليون مستفيد

الدفعة العشرون:

2.6 مليار ريال

12.4 مليون مستفيد

الدفعة الواحدة والعشرون:

2.6 مليار ريال

12.5 مليون مستفيد

الدفعة الثانية والعشرون:

2.6 مليار ريال

12.5 مليون مستفيد

الدفعة الثالثة والعشرون:

2.6 مليار ريال

12.6 مليون مستفيد

الدفعة الرابعة والعشرون:

2.6 مليار ريال

12.6 مليون مستفيد