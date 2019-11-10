شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون للبترول: نساهم بـ30% من احتياجات السوق المحلى من منتجات البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، إحدى شركات قطاع البترول، إن قطاع البترول يقود الإنجازات والتطورات التى تم تحقيقها على مدار الخمس سنوات الماضية ويأتى على راسها مشروع "تطوير وتحديث قطاع البترول ".

وأضاف عادل عياد خلال مؤتمر تطور صناعة الزيوت فى مصر كأول شركة وطنية للبترول تم تأسيسها1934، لافتا أن التعاون للبترول تسهم فى تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية بحوالى 30% لافتا أن الشركة تساهم عدد من المشروعات القومية للدولة منها مشروع المثلث الذهبى وكذلك مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وذلك عن طريق توفير المنتجات البترولية.

وأشار عادل عياد، إلى تنفيذ تشغيل لـ 140 محطة بالطاقة الشمسية إلى البدء فى تنفيذ الجدول الزمنى لتوفير "لـ" 5 ناقلات بترول خلال ثلاث سنوات ونصف بشراء ناقلتين حيث تم تشغيل الناقلة الأولى وتحمل العلم المصرى كما تم استلام الناقلة الثانية وجارى تشغيلها لافتا إلى توقيع عقد بناء عدد ناقلتين مع شركة ترسانة الاسكندرية البحرية.