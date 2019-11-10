شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يفتتح النسخة الرابعة من معرض الغزل والملابس الجاهزة "دستينيشن افريكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة شئون المصريين بالخارج والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

• أكثر من 100 عارض ومُصنع محلي وأجنبي يشاركون في النسخة الرابعة

• وأكثر من 200 مشتر من مختلف دول العالم

افتتح اليوم وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأول من النسخة الرابعة لفعاليات معرض "دستينيشن افريكا" للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية. حيث تضم الفعالية دول القارة السمراء في أكبر حدث للتبادل التجاري في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والتي تقام على مدار يومين في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2019 في فندق رويال مكسيم بالاس كيمبنسكي بالقاهرة.

كما شهد الافتتاح حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ووزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، والمهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ومحمد قاسم عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات والمفوض العام للمعرض، والمهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية اكسبولينك، إلى جانب عدد كبير من سفراء الدول العربية والأفريقية، ومسئولي الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.

وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن مشاركة كبار المشترين الدوليين العاملين في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعكس الاهتمام العالمي بالمنتجات المصرية وتمثل فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات النسيجية، مشيرا الى أهمية اللقاءات الثنائية التي ستتم خلال فعاليات المعرض لعقد الصفقات التصديرية بين المصدرين المصريين والمشترين الأجانب.

وأضاف وزير التجارة والصناعة إن المعرض يمثل منصة هامة لتحقيق تكامل سلاسل الإنتاج الافريقية وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما أكد على حرص الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باعتبارها أحدي الصناعات الإستراتيجية بالاقتصاد القومي، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بصادرات القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بقبول وتنافسية كبيرة بالأسواق الأمريكية والأوروبية والإفريقية.

وأشار نصار إلى أن المعرض يسهم في تكامل سلاسل الإنتاج الافريقية وتعزيز قدراتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التكامل التجاري بين الدول الافريقية خاصة وأن هناك فرصا كبيرة امام منتجات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالأسواق الافريقية.

وتقام الفعالية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادارت، ويقوم على تنظيمه المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية وجمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك.

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يشارك في النسخة الحالية من المعرض أكثر من 100 عارض من مختلف دول العالم، وأكثر من 200 مشتري، مما يفتح امام العارضين والمصنعين المصريين ابوب و أسواق جديدة بالخارج.

هذا ويشهد المعرض هذا العام لأول مرة مشاركة شركتي مصر للغزل والنسيج والنصر للقطن والغزل والنسيج، التابعان لوزارة قطاع الأعمال. وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.

ويتضمن "دستينيشن افريكا" هذا العام تنظيم زيارات ميدانية للمصانع المنتجة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة كما سيتم الترويج خلال فعاليات المعرض لشعار القطن المصري والتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

كما يأتي المعرض هذا العام على ضوء اتفاقية التعاون التي ابرمتها وزارة التجارة والصناعة، ومركز التجارة الدولية، والحكومة السويسرية لدعم برنامج المنسوجات والملابس العالمي. مما يوضح أهمية معرض دستينيشن افريكا ودوره المحوري محليا ودوليا.

ويشهد أيضا معرض "ديستينيشن افريكا" في هذه النسخة، وجود جناح "ريزينج ستار" الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات SEED التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. يأتي هذا في ظل اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي لما له من اهمية في التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج.

ويضم المعرض أجنحة دولية، مخصصة لكل من دول تونس، والمغرب، والجزائر، واثيوبيا، وجنوب افريقيا، ورواندا.

ويعمل على تنظيم المعرض، المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين"اكسبولينك"، يأتي هذا بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات. كما يرعى النسخة الرابعة من معرض "دستينيشن افريكا" كلا من شركة "انترتك" لخدمات الجودة والسلامة للصناعات المختلفة، وشركة oeko-tex للملابس الجاهزة، شركة ريتر”Rieter” العالمية لصناعة وتطوير تكنولوجيا ماكينات الغزل.











