أرباح فصلية قياسية لـ «العربية» تقفز بنتائج 9 أشهر 53% إلى 809 ملايين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت «العربية للطيران» أرباحاً فصلية قياسية بلغت 471 مليون درهم في الربع الثالث بزيادة 57%، ما رفع صافي أرباح 9 أشهر إلى 809 ملايين درهم؛ بزيادة 53%.

وجاءت النتائج المالية القوية مدفوعة بالطلب المرتفع على رحلات الشركة خلال الربع الثالث، حيث قدمت «العربية» خدماتها لأكثر من 3.4 مليون مسافر انطلاقاً من مراكز عملياتها الأربعة في الإمارات والمغرب ومصر، بزيادة 10% وبإشغال 82%، ما رفع إجمالي عدد المسافرين في 9 أشهر إلى 9.2 مليون بزيادة 11%.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: يأتي الأداء القوي خلال الربع الثالث امتداداً للنتائج الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول، والمدفوعة بزيادة الطلب على رحلات الشركة، واستراتيجية النمو الفعَالة التي ننتهجها، واجراءات ضبط التكاليف التي تبناها فريق الإدارة.

وأضافت «العربية للطيران» 12 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية منذ مطلع 2019.