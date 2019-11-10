«المركزي» يعتمد الهوية البصرية الجديدة في 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



استعرض مجلس إدارة المصرف المركزي العرض التقديمي الخاص بمجموعة أدوات الاستقرار المالي ومنع الأزمات والتخفيف من آثارها، والذي قدمته إدارة الاستقرار المالي. وقد لخص العرض إجراءات السياسة التي تم اتخاذها خلال الأزمة المالية العالمية، وبعض الدروس المستفادة، ومجموعات أدوات السياسة المتاحة للمصرف، وأساليب التواصل والإجراءات المحتملة في المراحل المختلفة من عدم اليقين في الاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 نوفمبر2019 في مقر المصرف المركزي أبوظبي، برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عبدالرحمن صالح آل صالح نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي نائب المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

واطّلع المجلس على تقرير من دائرتي البحوث والإحصاء، والعمليات والسياسة النقدية حول «محددات عرض النقد والنظام النقدي الساري في دولة الإمارات»، وأخذ المجلس علماً بما ورد في التقرير.

وتشير آخر البينات المصرفية التي أصدرها «المركزي» لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى أن كفاية رأس مال البنوك العاملة في الدولة ( للشق الأول والثاني من رأس المال) في الربع الثالث من العام الحالي انخفضت إلى 17.7% مقارنة مع 17.9% في الربع الثاني من نفس العام، كما انخفضت بالنسبة للشق الأول من رأس المال خلال نفس الفترة من 16.7%الى16.5%، وتراجعت بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) من 14.9% إلى 14.7%، ورغم هذا التراجع الطفيف في كفاية رأس المال إلا أن ملاءة البنوك مازالت أعلى بكثير من متطلبات «بازل3» ومتطلبات المصرف المركزي. وبينت البيانات الأخيرة، أن البنوك لاتزال لديها سيولة عالية، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17.6% وهو نفس المستوى الذي وصلت إليه في الربع الثاني من العام الحالي، كما استقرت نسبة القروض إلى الأموال المستقرة في الربع الثالث عند نفس مستواها في الربع الثاني من العام الحالي وهو82.1% وهو مستوى جيد يعبر عن سيولة عالية لكن هذه السيولة تتركز في الأغلب لدى عدد قليل من البنوك وهي البنوك الكبرى التي تسيطر على السوق، وتشير البيانات ذاتها إلى أن السيولة النقدية الموجودة لدى البنوك بلغت 14.2 مليار درهم مع نهاية سبتمبر 2019. وأن الودائع الحكومية مازالت كبيرة لتزويد البنوك بودائع جديدة، حيث ارتفعت الودائع الحكومية خلال الربع الثالث من العام الحالي 8.65% ( بزيادة مقدارها 25.2 مليار درهم ) ليصل إجمالي الودائع الحكومية إلى 316.6 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي. كما أظهرت البيانات أن البنوك العاملة في الدولة لديها قاعدة رأس مال قوية حيث ارتفعت خلال الربع الثالث3.43 % إلى 377.3 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي.

واطلع المجلس على عرض قدمه فريق إدارة الاتصال بشأن الهويّة المرئيّة الجديدة لمصرف الإمارات المركزي، والتي يخطط المصرف المركزي لإطلاقها في مطلع سنة 2020. وشمل العرض استعراضاً لمسيرة الهوية المرئية الجديدة بدءاً من مرحلة إرساء الاستراتيجية والموجّهات الإرشادية، مروراً بمرحلة التصميم والخيارات الإبداعية. واعتمد مجلس الإدارة الهوية البصرّية الرسمية الجديدة لمصرف الإمارات المركزي.

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض البنوك الوطنيّة وشركات التمويل ومكاتب التمثيل في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة. كما اطلع المجلس على عرض بشأن سياسة ومهام إدارة الإنفاذ بدائرة الرقابة على البنوك، واتخذ القرارات اللازمة بشأن كل منها.