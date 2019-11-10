نصيحة مجرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:



الكذب



الكذبة البيضاء قد تكون مقبولة نوعاً ما عند بعض الأشخاص، فيلجأ إلى الكذب في سيرته الذاتية والمبالغة فيها، لكن بشكل عام هذا السلوك غير مقبول، مثل أخذ أشياء ليست ملكاً لك، كلوازم المكتب.. هذا السلوك غير الأخلاقي مهما كنت تظنه بسيطاً، سيجعل زملاءك يعتقدون أنك غير أخلاقي في أماكن أخرى أيضاً.



المشاركة المفرطة

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الحديث عن حياتك الخاصة شيء لطيف يشعر الآخرين بأنك تثق بهم، لكن هناك فارقاً بين مشاركة الأمور العامة، وبين المشاركة المفرطة التي تدخل في تفاصيل الأمور الشخصية، مما قد يعطي انطباعاً للناس أنك نرجسي وتحاول جذب الانتباه.. والأسوأ من ذلك مشاركة الآخرين مواضيع تكشف عدم نضجك، أو توحي برعونتك في الحياة، والأفضل مشاركة القصة بلا تفاصيل، ثم الانتظار في حال أراد الغير معرفة المزيد.



حدد نظاماً لإنجاز المهام



خصص نظاماً لتسجيل الأفكار، إما عن طريق كتابتها كملاحظات، أو تسجيلها على «الإنترنت»، حيث يمكنك فقط إنشاء «الرابط» أو الفكرة للرجوع إليها لاحقاً، دون أن تضطر لتغيير أولوياتك أو تعطيل عملك.



ارتدِ ملابس رسمية



بعض الشركات لا تشترط على موظفيها ارتداء ملابس رسمية، لكن البعض يستغل ذلك بدرجة كبيرة، فيرتدي ما يصنف ملابس رياضية خالصة في مقر العمل، والأفضل هو ارتداء ملابس بسيطة تناسب مهنتك.