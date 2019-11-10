ثلاث علامات لتغيير شركتك الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

يعد إجراء تغييرات أساسية في طبيعة عمل شركتك باهظ الثمن، وكذلك الأمر بالنسبة لخطط أعمالك التي تريد من خلالها معالجة مشاكل السوق والعملاء، والأمور الأخرى في الشركة. قد تكون مراجعة خطتك وتنفيذ تلك التغييرات مستهلكة للوقت ومكلفة، ولكن قد تؤدي إلى إحداث نمو مشهود في أعمالك التشغيلية.

وفي بعض الأحيان يكون هذا الأمر ضرورياً جداً لضمان نجاح شركتك الصغيرة في المستقبل، لكن كيف تُدرك أن الوقت قد حان لإحداث تغيير أو إعادة هيكلة شركتك الصغيرة؟ لحسن الحظ هناك 3 علامات رئيسية ترشدك إلى ذلك، وهي التالي:

1 ركود ملحوظ في مستويات النمو

بالنسبة لأي شركة ناشئة، فإن الزخم يعتبر كل شيء، ويوفر النمو الموارد اللازمة لمواصلة التوسع والتغلب على المنافسين، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وزيادة الكفاءة من خلال المقاييس الاقتصادية. ولسوء الحظ لا يمكن لمعظم الشركات الصغيرة، ضخ أموال إضافية في الإعلانات من أجل تعزيز النمو. ويعد خفض تكاليف استقطاب عملاء جدد والحفاظ عليهم، أمراً أساسياً لأي شركة ناشئة في مراحلها الأولى.

وفي هذه الحالة قد يتطلب الحفاظ على النمو الاستغناء عن بعض المنتجات والتركيز على المنتجات الأكثر ربحية، وهذا قد يعني ضرورة تحويل الموظفين لديك إلى أقسام أخرى مثل المبيعات والخدمات والعمليات وغير ذلك. وقد ينتج عن ذلك تأثير إيجابي للشركة، حيث إن تغيير المسمى الوظيفي للعاملين لديك سيوفر لهم الفرصة لتعلم مهارات جديدة، وإظهار مواهبهم والتعرف إلى مجالات وظيفية أخرى. يمكن أن يسهم نقل عدد قليل من الموظفين إلى أدوار أخرى في إعادة تنشيط العمل.

وقد يتطلب النمو أيضاً تقديم منتجات أو خدمات جديدة، خاصة إذا كانت مكملة لخدمات قائمة بالفعل.

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2 تغيّر احتياجات عميلك المثالي

تتضمن كل خطة أعمال، معلومات عن السوق المستهدفة مثل شريحة المستهلكين، والاهتمامات والاحتياجات الأساسية، والمشاكل والحلول وغير ذلك. ومع مرور الوقت وتغير ديموغرافية السوق، فإن تلك الاحتياجات التي كنت تعول عليها في نمو أعمالك قد تتغير. وإذا كنت تدير شركة تقنية، فبإمكان التقنيات المتطورة تغيير الطريقة التي يتفاعل بها العملاء مع الخدمة التي تقدمها، وإذا كنت تعمل في مجال المطاعم، فقد يكون الاتجاه السائد صرعة قديمة.

3 الحاجة إلى توظيف أشخاص بدوام كامل

في بدايات إطلاق شركتك الناشئة، قد لا تكون بحاجة أو ربما لا تسطيع توظيف أشخاص بدوام كامل لأداء وظائف معينة، لذلك قد تلجأ إلى الاستعانة بموظفين متعاونين، خاصة عندما تكون لديهم الخبرة الكافية لإنجاز العمل على أكمل وجه، إلا أن المشكلة تكمن في أن هؤلاء لا يعملون لحسابك الخاص، ولا يمكنك مطالبتهم بالقيام بأدوار أخرى. إنهم ليسوا جزءاً من شركتك ولا يمكنهم التعلم والنمو والتطور مع شركتك. وفي مرحلة ما، سيكون من المنطقي توظيف أشخاص بدوام كامل.

وعلى الرغم من أنهم قد لا يمتلكون كل المهارات المطلوبة للوظيفة المعينة، فإن بإمكانهم التعلم والنمو واكتساب مهارات جديدة تسهم في تعزيز نجاح شركتك.