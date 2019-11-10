شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مكة للإنشاء" تتراجع 10% في الربع الثالث لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، المعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 9.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30/1/1441هـ.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 74 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 82 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بالفندق والأبراج لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 129 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 144 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 76 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 84 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 209 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 198 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 135 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 116 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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