شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المملكة القابضة تتراجع 41% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة المملكة القابضة، المعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 65.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 86.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 248.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع خسائر الاستثمارات وانخفاض الأرباح الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الفنادق والتكاليف التشغيلية الاخرى وارتفاع النفقات المالية.

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وتراجعت الإيرادات إلى 47.6 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 481.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 401.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 634.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 36.7%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 315 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 385.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.3%.

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