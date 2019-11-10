شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "السعودية للأسماك" ترتفع 16% بالربع الثالث لزيادة المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة السعودية للأسماك، المعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 16.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 10.13 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 8.73 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 64.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الناتج عن إعادة هيكلة إدارات الشركة خلال العام 2019 بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف التمويل.

وارتفعت الخسائر التشغيلية إلى 8.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 6.2 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 3.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 29.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 21.5 مليون ريال في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 37.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 19.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 12.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 52.4%.

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