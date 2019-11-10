شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "جاكو" ترتفع 28% بالربع الثالث لانخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، المعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 28.3% الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية إلى 17.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 8.4 مليون ريال وتحسن هامش الربح للربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لإعادة دراسة أصناف وأسعار العروض الدورية المقدمة للزبائن.

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وتراجعت الإيرادات إلى 381.2 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 382.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 3.9%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 51.3%.

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