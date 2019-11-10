شكرا لقرائتكم خبر عن "الصادرات" تتحول للربحية وتُسجل 2 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للصادرات الصناعية، المعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 2 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 0.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى رد مخصص انخفاض قيمة مخزون الكبريت بعد بيعه بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 4.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 0.61 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

Advertisements

وتراجعت الإيرادات إلى 21.8 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 51.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 11.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

أخبار وتقارير ذات صلة: