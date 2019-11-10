شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رائد الفضاء الأمريكى "رونالد إفانز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رونالد إفانز أو رون إفانز هو أحد رواد الفضاء الأمريكيين الذين هبطوا على سطح القمر ،ولد إفانز فى 10 نوفمبر 1933 فى مدينة سان برانسيس فى تكساس، وتوفى فى 7 أبريل 1990 فى أريزونا إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 56 عاما.

و اختير رونالد إفانز من قبل ناسا ليكون قبطان المركبة الرئيسية خلال البعثة أبولو 17 إلى القمر، وحصل على بكالوريوس هندسة الكهرباء عام 1956 من المدرسة العليا توبيكا بولاية كانساس، وحصل على ماجستير هندسة الطيران والفضاء من جامعة كانساس عام 1964 وكان ملتحقا انذاك بالكلية البحرية الأمريكية.

وأكمل تدريبه على الطيران عام 1957 تبع البحرية الأمريكية ، ثم رشح نفسه لدى ناسا ليكون من ضمن رواد الفضاء، وعندما جاءه التعيين من ناسا كان يقوم بالحرب فى فيتنام حيث كان طيارا بالبحرية الأمريكية ويطير طائرة VF51 و F-8 من حاملة الطائرات تيكوندروجا USS Ticonderoga.

واشتملت مدة خدمته على 5100 ساعة طيران منها 4600 ساعة على الطائرات النفاثة ، وتم التحاقه بناسا عام 1966 وكان من ضمن فريق الدعملأبولو 7 و أبولو 11، كما كان من الطاقم الاحطياطى لبعثة أبولو 14 للهبوط على القمر .