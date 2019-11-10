شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% رابحا 45.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5739.25 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.14% رابحاً 70.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6249.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4746.08 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 177.1 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون دينار كويتى عبر 7256 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 20%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.40%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.78%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.67%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%
وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20%، تليه شركة سنام العقارية بنسبة 7.32%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم "مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.96% ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 9.92%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.64%.
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