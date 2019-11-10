شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.9 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.
وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.79%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.32%.
وجاء سهم "ثوب الأصيل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الكثيرى نسبة 9.93%، ثم الخليجية العامة بنسبة 8.79%، فيما تصدر سهم "وقت اللياقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.19% ثم الأهلية بنسبة 4.13%، ثم لازوردى بنسبة 4.03%.
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