إيران تعلن اكتشاف حقل نفطي عملاق جنوب غربي البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد اكتشاف حقل نفطي جديد في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. ونقلت وكالة "فارس" عن روحاني القول، في كلمة أمام حشد بمحافظة يزد وسط البلاد، إن الحقل المكتشف مساحته تبلغ 2400 كم مربع، ويقع بين مدينتي "بستان" و"اميدية". وتقدر احتياطات الحقل بـ 53 مليار برميل.

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