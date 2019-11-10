شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم .. والكيلو يبدأ من 23 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-11-2015 استقرارًا فى الأسواق المحلية، حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة بـ20 - 21 جنيهًا، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة .

وأضاف السيد لـ"الخليج 365" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ29 جنيهًا، وتباع فى محلات التجزئة بين 33-34 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى 32.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيهًا.