شكرا لقرائتكم خبر عن "المزايا القابضة" تتحول للخسائر فى الربع الثالث بسبب انخفاض الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة المزايا القابضة، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجارى، بصافى خسائر 3.91 مليون دينار مقابل صافى ربح بلغ 4.82 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وحققت الشركة خسائر بقيمة 5.03 مليون دينار فى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 1.92 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضى.

وأرجعت شركة المزايا القابضة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الأحد، أسباب التحول لصافى خسائر، إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، والخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة للعقارات بغرض المتاجرة.

كانت أرباح شركة المزايا القابضة، قد تراجعت بنسبة 61.4%، فى النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 1.12 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 2.9 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام السابق.