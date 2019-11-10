"المزايا القابضة" تتحول للخسائر فى الربع الثالث بسبب انخفاض الإيرادات

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وأرجعت شركة المزايا القابضة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الأحد، أسباب التحول لصافى خسائر، إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، والخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة للعقارات بغرض المتاجرة.
كانت أرباح شركة المزايا القابضة، قد تراجعت بنسبة 61.4%، فى النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 1.12 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 2.9 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام السابق.
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