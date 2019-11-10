شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم إعمار للتطوير لأدنى مستوى فى 6 شهور بعد خروجه من مؤشر مورجان ستانلى والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت المراجعة نصف السنوية مؤسسة "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة مورجان ستانلي "سابقاً" إدراج شركة شعاع كابيتال الإماراتية ضمن مؤشر إم إس سي آي للشركات الصغيرة، والذي يدخل حيز التنفيذ بنهاية جلسة 26 نوفمبر الجارى.
فيما ارتفع سهم شركة شعاع كابيتال، بنسبة 1.10% رابحا 0.010 درهم ليغلق عند مستوى 0.920 درهم، والذي يعد أول تداول على السهم عقب انضمام الشركة إلى مؤشر إم إس سى آى للشركات الصغيرة.
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