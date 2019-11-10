تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات

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وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 156.5 مليون سهم محققة ما قيمته 145.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1847 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقر سهمين.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاستثمار 1.35%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع السلع وحيدا بنسبة 0.42%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 11.76%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.10%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.75%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.58%.
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