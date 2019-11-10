شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إنه فى إطار التعاون بين جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وحرصاً على حماية المستهلك المصرى، ونتيجة لعدة شكاوى من مالكى سيارة "هيونداى إلنترا HD " فقد تم الاستعانه بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المعتمدة دوليًا والحاصلة على شهادات (ISO لبحث الأزمة.

وأضاف بيان منشور على موقع هيئة الرقابة على الصادرات، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء كوريين ومصنعى الجنوط وشركة هيونداى الكورية (الشركة الأم) وشركتى هيونداى مصر وغبور لفحص الجنوط ذات العشرة أضلاع (محل الشكوى) للسيارة "هيونداى إلنترا HD"، وبفحص العينات بمعمل الجنوط بالإسكندرية، وبعد العديد من الاختبارات والفحص وجد أن الجنوط غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

وتابع بيان الرقابة على الصادرات، أن "غبور أوتو" قامت بإصدار إعلان بإلزام الشركة بتنفيذ حملة استدعاء وفحص مجانى لتغير الجنوط ذات العشرة أضلاع لموديلات 2017-2019 دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

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وكانت تصاعدت أزمة موديل سيارة هيونداي إلنترا HD فى مصر، الشهر الماضى، بسبب مشكلة فنية فى جنوط السيارات الخاصة بهذا الموديل، الأمر الذى دفع جهاز حماية المستهلك للتدخل لحل هذه الأزمة.

ونشر عملاء اشتروا سيارة هيونداي النترا HD موديلات 2017-2018-2019، استغاثات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل جهاز حماية المستهلك يتدخل على الفور، الأمر الذى جعل شركة جي بى غبور أوتو الوكيل الحصرى لشركة هيونداي العالمية، لإصدار بيان قالت فيه " بناء على قرار جهاز حماية المستهلك، تعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لتغيير الجنوط ذات العشرة أضلاع للسيارة هيونداي النترا hd لموديلات 2017-2018-2019".

وأعلنت شركة جي بى غبور أوتو، أنها ستقوم بعملية الصيانة عبر مراكز خدماتها، وذلك دون أي تكاليف على العملاء.