شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح دار الأركان ترتفع 267% بالربع الثالث 2019 لتنوع خصائص العقارات المعروضة للبيع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة دار الأركان للتطوير العقاري، المعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 267.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 134.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى تنوع خصائص العقارات المعروضة للبيع. إن الانخفاض في الايرادات الاخرى غير التشغيلية من المرابحات الإسلامية قد تم تعويضه بالانخفاض في مصاريف التشغيل وانخفاض أعباء التمويل مع ارتفاع إيرادات التأجير مما كان له التأثير الإيجابي على صافي الربح.
وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 899.4 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 987.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 235.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 476.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 50.6%.
وتجدر الإشارة بأن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 439.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 77.2%.
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