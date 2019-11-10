شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الكابلات" ترتفع 51% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الكابلات السعودية، المعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 51.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 23.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى إنخفاض حجم المبيعات في الربع الحالي وتم تعويضه جزئياً بهوامش الربح المرتفعة من أوامر البيع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفاض مصروفات التشغيل وتكلفة التمويل، بالإضافة إلى انخفاض حصة خسارة شركة زميلة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات إلى 81.6 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 179 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وفي المُقابل تراجعت الخسائر التشغيلية إلى 22.1 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 49.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 74.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 133.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 50.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 118 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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