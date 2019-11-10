شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السريع تتحول للربحية وتُسجل 3.1 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة السريع، المعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 3.1 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 9.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى أن المجموعة قد أعادت احتساب المخصص الخاص بقيمة الاصول المتداولة حسب المعايير الدولية للتقارير المالية، مما انعكس بنتائج ايجابية على أداء قائمة الدخل.

كذلك تجنبت المجموعة خسائر من التغير فى القيمة العادلة للمشتقات المالية من خلال إدارتها بمتابعة مستمرة للتغير فى أسعار هذه المشتقات، بالاضافة إلى ذلك انخفضت خسائر الاستثمار فى شركات زميلة ومشروعات مشتركة لتحسن أداء الاستثمار.

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هذا وحققت المجموعة إيرادات أخرى من خلال الحصول على خصم بنسبة 50% على رصيدها القائم لطرف ذو علاقة فى تاريخ 30 سبتمبر 2019 كما تم الاعلان عن ذلك فى حينه.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 81.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 14.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 84.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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