شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصروفات تهبط بأرباح "الغاز والتصنيع" 7% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، المعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 6.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 32.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 34.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 13.9 مليون ريال، والزيادة في المصاريف العمومية والادارية بـ 3.3 مليون ريال والانخفاض في صافي ايرادات الاستثمار بـ5.1 مليون ريال، والانخفاض في صافي الايرادات الاخرى بـ 5.5 مليون ريال

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 28.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 30.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

Advertisements

وتراجعت الإيرادات إلى 462 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 449 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 151.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 103.31 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 47%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 119.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 71.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 66.6%.

أخبار وتقارير ذات صلة: