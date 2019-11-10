شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. والبلطى بـ17 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 10-11-2019 استقرار في جميع الأصناف، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24-30 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

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كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وانخفض سعر الثعابين 20 جنيها ليتراوح بين 50-150جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 190جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.