شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 52.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 123 شركة، فيما تراجعت 46 شركة.
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.44%.
وجاء سهم "ثوب الأصيل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الكثيرى نسبة 9.93%، ثم الخليجية العامة بنسبة 3.48%، فيما تصدر سهم "وقت اللياقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.94% ثم سلامة بنسبة 3.05%، ثم الأهلية بنسبة 2.64%.
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