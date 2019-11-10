شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الفاصوليا لـ5 جنيهات والطماطم تبدأ من جنيهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واستقرت أسعار الطماطم بين 2-4.5 جنيها للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5-7جنيهات للكيلو في حين كان سعرها يتراوح بين 20-30 شهر سبتمبر.

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وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين 5-7جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.