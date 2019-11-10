شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
هبوط كبير شهده الذهب عالميا أمس أثر على أسعار المعدن النفيس فى مصر، إذ سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعى له منذ أكثر من 3 سنوات، مسجلا 1458 دولارا للأوقية، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية.
وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية أن الذهب من عيار 21 هبط إلى 661 جنيها للجرام، كما هبط عيار 18 إلى 566 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 ما قيمته 755 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5288 جنيها.
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