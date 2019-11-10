اتحاد الغرف العربية: 18رجل أعمال مصرى يشاركون بمؤتمر المستثمرين العرب بالبحرين

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وأشار وفق بيان له اليوم، إلي مشاركة كل من أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف المصرية وكرم كردي ممثل عن غرفة تجارة الإسكندرية ووفد مصري من 18 شخصية اقتصادية ورجال أعمال بالإضافة إلى عدد من شخصيات اقتصادية عربية ودولية بارزة.
وأضاف أنه سيتم بحث الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الدول العربية في هذا المجال، وتسليط الضوء على فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعين العام والخاص، والتأكيد على أهمية مواكبة التطورات العالمية والابتكارات النوعيّة التي تدعم تحقيق الإنجازات الواعدة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة لتبنّي الابتكارات التقنية كوسيلةً لدعم مجالات ريادة الأعمال وتعزيز مستويات الإنتاجية
واكد أنه سيتم على هامش المؤتمر اختيار الفرق الفائزة بالمراتب الثلاثة الأولى لجائزة "رالي العرب لريادة الاعمال" التي أطلقها اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومكتب اليونيدو لتكنولوجيا الاستثمار والترويج في البحرين، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وتهدف الي تنمية روح الابتكار والريادة لدى الشباب العربي وفتح مساحة واسعة لمشاركة جميع الشباب بالدول العربية وربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل تمهيداً للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية ويشارك فيها 750 فريقا من شباب 19 دولة عربية منهم 389 فريقا مصريا من شباب الجامعات والخريجين.
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