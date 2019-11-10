شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنمية الصادارت تنظم المشاركة بمعرض الشارقة الدولى للكتاب وآخر بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب المشاركة المصرية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب والمعرض الدولي للكتاب بالجزائر اللذان عقدا خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر بمدينة الشارقة الإماراتية ومدينة الجزائر العاصمة.

وقال عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إن معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والثلاثين يعد ثالث أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم، لافتاً إلى أن المعرض قام بافتتاحه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي – عضو المجلس الأعلى للدولة – حاكم الشارقة.

وأضاف أن الدورة الحالية والتي اقيمت بمركز اكسبو الشارقة حظيت بمشاركة أكثر من 1874 ناشر يمثلون 77 دولة حيث قدموا أحدث إصداراتهم من خلال عرض أكثر من 1.6 مليون كتاب في شتى المجالات، مشيراً إلى أن الجناح المصري اقيم على مساحة 489 متر مربع وبمشاركة 37 دار نشر، وبدعم ومساندة كبيرة من المكتب التجارى المصرى بدولة الإمارات .

وأوضح محمد ناصر مدير الجناح المصرى أن المعرض قدم ما يقرب من 1800 فعالية علمية وورش عمل وجلسات نقاشية بهدف تبادل الخبرات بين الناشرين العرب ونظرائهم في مختلف دول العالم.

Advertisements

وفيما يتعلق بالمعرض الدولى للكتاب بالجزائر قال عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن هذا المعرض يمثل حدثاً ثقافياً سنوياً مخصص للكتب والكتابة ويتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية ويعتبر أهم حدث ثقافي في البلاد من حيث الحضور والإقبال كما يأتى على رأس المعارض المقامة في مختلف القطاعات بالجزائر، مشيراً إلى أن الجناح المصري بالدورة الرابعة والعشرين من المعرض والتي افتتحها السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، قد شهد مشاركة 16 شركة على مساحة 298 متر مربع، مع دعم ومساندة كبيرة من المكتب التجارى المصرى بالجزائر.

وأوضح حسين يحيى، مدير الجناح المصري أن المعرض يعد أحد الفعاليات الهامة التي تستقطب عدداً كبيراً من دور النشر من مختلف دول العالم، مما يتيح الفرصة للشركات المصرية ودور النشر في الوصول الى أبرز بوابات النشر العالمية للكتاب في شمال القارة الإفريقية.

وأضاف أن الجناح المصرى تضمن مجموعة متنوعة من الإصدارات والمطبوعات التاريخية والأدبية والفقهية والثقافية إضافة إلى مجموعة من الإصدارات التي تسلط الضوء على النواحي السياحية والإعلامية والثقافية بمصر لتحقيق أقصى استفادة من الإقبال الكبير من زوار المعرض الذين يحرصون على متابعة واقتناء الإصدارات المصرية.