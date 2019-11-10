الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 10 - 11 – 2019 فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الأحد 10 - 11 - 2019، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وذلك بالتزامن مع إجازة المولد النبوى الشريف.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم والتى جاءت كالتالى:

 

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.09 جنيه للشراء.

16.21 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.09 جنيه للشراء.

16.19جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

 16.09 جنيه للشراء.

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 16.19 جنيه للبيع.


 سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع. 

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.10 جنيه للشراء.

16.20 جنيه للبيع. 


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة

16.10 جنيه للشراء.

16.20 جنيه للبيع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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