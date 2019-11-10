شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “أرامكو السعودية” تعلن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض أصدرت اليوم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”. وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م). Advertisements وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).

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