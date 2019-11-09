شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب البريد إجازة غدًا بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، إن جميع مكاتب الهيئة اجازة غدا الأحد بمناسبة المولد النبوي الشريف على أن تعاود المكاتب عملها رسما بعد غد الإثنين.

و ارتفعت أعداد مكاتب البريد فى مصر لتصل إلى 3982 مكتبا حتى شهر يوليو لعام 2019، مقابل 3981 مكتبا حتى شهر يونيو لعام 2019، بنسبة نمو شهرى 0.03%، ومقابل 3961 مكتبا خلال شهر يوليو لعام 2018 بنسبة نمو سنوى 0.53%، بحسب بيانات لوزارة الاتصالات.

وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين لكل مكتب بريد، 24.91 ألف نسمة خلال شهر يوليو لعام 2019، مقابل 24.88 ألف نسمة خلال شهر يونيو لعام 2019 بمعدل نمو شهرى بنسبة 0.13%، ومقابل 23.13 ألف نسمة بنسبة نمو سنوى 7.67%.