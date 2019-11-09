شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أرامكو تستهدف بيع 0.5 % لمستثمرين فى الطرح العام الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن شركة أرامكو السعودية، تبحث بيع ما يصل إلى 0.5 من الشركة النفطية الحكومية العملاقة لمستثمرين أفراد فى الطرح العام الأولى المزمع لأسهمها.

ولم تكشف الشركة بعد عن حجم طرحها العام الأولى أو النسبة التى سيتم طرحها من أسهم الشركة على الرغم من أن مصادر قالت من قبل إنها قد تتراوح بين واحد فى المئة واثنين فى المئة.