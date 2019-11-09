شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين غرفتى القاهرة وسوهاج لدعم التجارة والصناعة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة سوهاج التجارية برئاسة المستشار خالد أبو الوفا.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من غرفة سوهاج لغرفة القاهرة لبحث سبل تعاون الغرفتين خلال الفترة القادمة بما يصب فى صالح التجارة والصناعة والاستثمار بالسوق المحلى ويخدم منتسبو الغرفتين من تجار وصناع ومؤدى خدمات.

وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هذه الاتفاقية تستهدف تعاون الغرفتين ودعم العلاقات الثنائية والاستفادة من الخبرات والمشروعات لدى كل منهما، والسعى إلى دعم التجارة والصناعة المتبادلة فى المحافظتين وتبادل الزيارات التجارية والإدارية لمناقشة سبل التعاون فى المرحلة القادمة بما يحقق طفرة فى تجارة وصناعة وخدمات المحافظتين.

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وأكد رئيس الاتحاد، أن الفترة القادمة نستهدف من خلالها تبادل الخدمات والخبرات بين الغرف المختلفة على مستوى الجمهورية بما يحقق طفرة تنموية وتطويرية لكافة المشروعات خاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد بلدنا القومي.

وقال المستشار خالد ابو الوفا رئيس غرفة سوهاج التجارية أن توقيع اتفاقية مع غرفة القاهرة خطوة مهمة نحو تكامل الخدمات بين الغرفتين لإفادة منتسبيهما، مشيرا إلى أن غرفته تستهدف تحقيق اكبر استفادة لمنتسبيها ولذلك تسعى إلى توقيع اتفاقيات مع الغرف المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقال"أبو الوفا" إن مجلس ادارة غرفته يعمل من خلال خطة مدروسة تستهدف الاستفادة من تجارب الغرف المختلفة للوصول فى النهاية إلى التنمية الحقيقية للتجارة والصناعة والخدمات فى محافظة سوهاج.