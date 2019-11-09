شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 9-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 9-11-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 176.03 ريال سعودى بما يعادل 46.49 دولار أمريكى. أسعار الذهب عيار 24 سجل 176.03 ريال 46.49$ سعر الذهب عيار 22 سجل 161.36 ريال 43.03$ أسعار الذهب عيار 21 سجلت 154.03 ريال 41.07$ Advertisements أسعار الذهب عيار 18 بلغت 132.02 ريال 35.20$ سعر الذهب عيار 14 بلغ نحو 102.68 ريال 27.38$ سعر الذهب عيار 12 سجل 88.01 ريال 23.47$ أسعار أوقية الذهب 5.474 ريال 1.460$ أسعار جنيه الذهب 1.232 ريال 328.58$ أسعار كيلو الذهب 176.028 ريال 46.939$

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